Valheim arriva presto su Xbox Game Pass: il servizio cresce su PC e console

Dopo i primi annunci risalenti allo scorso autunno, Valheim è pronto ad arrivare su Xbox Game Pass, con il servizio di Microsoft che accoglierà presto l'avventura a vocazione vichinga.

All'interno dell'ultimo report finanziario legato alle attività di Embracer Group, la dirigenza del colosso videoludico ha infatti confermato l'imminente esordio del titolo nel servizio Microsoft. Senza possibilità di equivoco, nel documento si legge che Valheim andrà ad aggiungersi al catalogo Xbox Game Pass nel corso del marzo 2023. Al momento, manca ancora una data specifica, ma ad ogni modo l'attesa del pubblico verdecrociato dovrebbe giungere presto al termine.

Sviluppato da Iron Gate e distribuito da Coffee Stain, Valheim si è rapidamente tramutato in un fenomeno videoludico nel corso della fase di Accesso Anticipato. Molto presto, l'intero pubblico di abbonati a Xbox Game Pass potrà testare l'avventura sia su PC sia su console Xbox. Un numero sempre più elevato di aspiranti vichinghi potrà dunque iniziare una nuova vita tra gli scenari norreni del survival di iron Gate.



In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo che anche Homestead Arcana arriverà presto su Xbox Game Pass. Il nuovo titolo dalle atmosfere fiabesche sarà infatti accessibile agli abbonati sin dal Day One, atteso per il mese di aprile 2023.