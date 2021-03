Valheim campione di incassi su Steam, Forza Horizon 4 segue a ruota

Steam top sellers for the week ending Mar 14 Ordered by revenue ($):



1. Valheim

2. Forza Horizon 4 (Standard)

3. Loop Hero

4. Valve Index VR

5. Forza Horizon 4 (Ultimate)

6. Tale of Immortal

7. CS GO: Broken Fang DLC

8. Middle Earth: SoW

9. Stronghold: Warlords

10. Metro Exodus pic.twitter.com/HO37Cduzz4