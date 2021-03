Valheim: dove cercare il ferro e come costruire l'equipaggiamento

Il ferro è una risorsa molto importante nel mondo di Valheim, necessaria per fabbricare le prime armi e armature prima di proseguire nell'avventura. Dopo aver creato la prima fonderia e aver affrontato The Elder, non vi resta altro da fare che esplorare le paludi in cerca della materia prima.

Il fenomeno multiplayer del momento (Valheim ha raggiunto quota 5 milioni di giocatori) è ricco di materiali da usare per forgiare l'equipaggiamento degno di un vero vichingo. Il primo di questi è il ferro, vediamo quindi nel dettaglio dove trovarlo e come usarlo.

Esplorare le cripte

Uccidere il boss The Elder vi garantisce l'accesso a dei dungeon particolari, le cripte sommerse, sparse all'interno del mondo paludoso. Le potrete trovare tra le nebbie e gli acquitrini grazie alle torce verdi che spiccano sul resto dello scenario, vi basterà esplorare le paludi che vi circondano (aprite la mappa di gioco e dirigetevi verso le chiazze più scure, esse indicano una palude).

Usate la chiave sul cancello per entrare nella cripta, all'interno della quale dovete cercare un oggetto chiamato "muddy scrap pile". Nelle cripte più grandi è possibile trovarne più di uno, li riconoscerete dall'aspetto fangoso e viscido. Una volta trovato un muddy scrap pile, cominciate a colpirli col piccone: otterrete così i rottami di ferro (scrap iron). Può sembrare un'impresa semplice, e sarebbe così se non fosse per la gran quantità di mostri melmosi che tenteranno di avvelenarvi e di pericolosi draugr non morti. Sconfiggete gli ostili che minacciano la vostra ricerca di ferro (o scappate da essi, se necessario), dopodiché tornate alla fonderia con il bottino.

Fondere il ferro

Per ottenere delle barre di ferro utilizzabili, dovrete mettere in funzione la vostra fonderia usando il carbone (coal) che ottenete dal forno. Posizionate i rottami nella fonderia accesa, attendete qualche secondo e potrete raccogliere delle perfette iron bars, che presto diventeranno armi o armature utilissime. Dovrete forgiarne parecchie, prima di potervi ricoprire di ferro, quindi preparatevi a tornare più volte nelle pericolose paludi.

Se non avete ancora costruito il forno e la fonderia, ecco quello che vi serve:

Forno ( Charcoal kiln ): 20 pietre (stone) e 5 nuclei surtling (surtling core). Una volta costruito, potrete mettere il legno (wood) al suo interno (fino a un massimo di 25) per ottenere del carbone (1 pezzo di carbone per ogni legno);

Se volete trarre il massimo da questo gioco, vi proponiamo una lista delle migliori mod di Valheim che potreste scaricare gratis.