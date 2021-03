Valheim come Attack on Titan: ecco la mod che introduce il rampino

Siete assidui giocatori di Valheim e al tempo stesso amate alla follia l'Attacco dei Giganti? Sappiate allora che un fan del titolo Iron Gate ha pensato bene di creare una mod dedicata proprio alla serie che sta appassionando tutto il mondo.

La mod, creata dall'utente DickDangerJustice, prende ovviamente il nome di Attack on Valheim ed introduce nel gioco a base di vichinghi una sorta di rampino grazie al quale il protagonista è in grado di agganciare qualsiasi tipo di creatura e proiettarsi sul suo dorso per poi iniziare ad attaccarla con le proprie armi. L'utilizzo di questa mod dà il meglio quando si combatte con un troll, ma come potete vedere nel divertente trailer creato dallo stesso modder e pubblicato su YouTube, funziona con qualsiasi creatura, compresi i boss e i draghi che sorvolano i cieli delle montagne innevate.

Purtroppo la mod non è ancora perfetta e soffre di qualche piccolo bug, ma chiunque voglia provare ad installarla può farlo seguendo tutte le istruzioni sulla pagina ufficiale di NexusMods, sulla quale è possibile trovare anche i link per il download gratuito di tutti i file.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica creazione del genere e proprio nelle ultime ore vi abbiamo parlato della mod che porta Levi Ackerman dell'Attacco dei Giganti in Monster Hunter World.