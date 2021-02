Valheim: come costruire un portale per il viaggio rapido

Il mondo di gioco di Valheim, il nuovo survival multigiocatore in accesso anticipato che sta diventando il nuovo fenomeno di Steam, è molto vasto e pieno di pericoli, dunque torna utile un modo per viaggiare velocemente al suo interno.

In effetti, almeno allo stesso attuale delle cose, non esistono nel mondo di Valheim cavalcature o veicoli di alcun tipo che potrebbero essere sfruttate per velocizzare i tempi di spostamento. Di conseguenza, l'unico modo che i giocatori hanno a disposizione per viaggiare rapidamente, evitando i pericoli lungo il percorso e riducendo contestualmente il consumo della barra dell'energia e della sazietà, è tramite la costruzione di un portale. I portali sono strutture che, quando posizionate in coppia in due luoghi diversi della mappa, permettono di teletrasportarsi dal portale di partenza fino a quello di arrivo in un attimo.

Per costruire un portale, avrete bisogno di alcune risorse:

20 pezzi di Legna Pregiata (Fine Wood)

(Fine Wood) 10 pezzi di Occhi di Nano Grigio (Greydwarf Eyes)

(Greydwarf Eyes) 2 pezzi di Occhi di Sturling (Sturling Cores)

Per ottenere la Legna Pregiata dovrete necessariamente costruire una accetta di bronzo, mentre recuperare i due Occhi di Sturling necessari richiederà un procedimento decisamente più complesso: dovrete infatti per prima cosa sconfiggere il primo boss di Valheim, ovvero Elkthyr, dopodiché il corvo che fa da guida ai giocatori vi condurrà all’interno del bioma della Foresta Nera (Black Forest). In questa zona troverete una grande quantità di dungeon da esplorare, facilmente riconoscibili grazie agli scheletri che ne proteggono l’ingresso: una volta portate a termine le esplorazioni di questi dungeon verrete ricompensati con unità di Occhi di Sturling.

Dopo aver costruito i due portali che vi serviranno per creare l’entrata e l’uscita del vostro tunnel di viaggio rapido, non vi resterà che scegliere i due posti dove piazzarli. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è di piazzare l’entrata nei pressi del vostro insediamento, in modo tale da poterla ritrovare facilmente e poterla proteggere dagli attacchi dei nemici. Per quanto riguarda il posizionamento dei due portali, tuttavia, dovrete necessariamente rispettare alcuni piccoli vincoli, come l’impossibilità di costruirli nei pressi di zone occupate dai nemici.

Un ultimo, importante dettaglio va poi sottolineato, ovvero l’impossibilità di trasportare risorse di valore attraverso i portali, come metalli rari e altri oggetti: di conseguenza, non potrete sfruttare il viaggio rapido per trasferire velocemente il vostro inventario da una zona all’altra della mappa di gioco.