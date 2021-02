Valheim come Minecraft: una mod attiva la visuale in prima persona

Sebbene Valheim non supporti ufficialmente le mod, gli utenti dell'ormai popolare survival game in Early Access su Steam hanno trovato un modo per creare e condividere file in grado di modificare il prodotto.

Una delle mod più popolari degli giorni rende il gioco incredibilmente simile a Minecraft, dal momento che consente di introdurre la telecamera in prima persona. Grazie a questa mod si può quindi giocare a Valheim con la visuale in soggettiva ed esplorare il mondo dei vichinghi da una nuova prospettiva, la quale permette anche di vedere più da vicino alcune spaventose creature come i Troll o i Nani Grigi, le cui incursioni silenziose saranno ancora più terrificanti.

Nel caso in cui foste interessati a provare questa mod, sappiate che questa può essere scaricata tramite la sua pagina ufficiale sul portale NexusMods, sul quale è possibile trovare anche tutte le istruzioni su come installarla e renderla funzionante con la propria copia del gioco su Steam.

Avete già dato un'occhiata al gruppo di giocatori che ha ricostruito il Millennium Falcon di Star Wars in Valheim? Vi ricordiamo inoltre che Valheim ha ufficialmente oltrepassato il traguardo dei tre milioni di copie vendute ed è uno dei giochi più popolari del momento sulla piattaforma Valve.