Valheim x Skyrim: un giocatore sta ricostruendo il villaggio di Riverwood

Dalle colonne di Reddit, l'utente LiteralyCringe ha tratto spunto dall'esperienza ruolistica di The Elder Scrolls V Skyrim e dalle sue atmosfere fantasy per ricreare lo scenario di Riverwood all'interno della dimensione vichinga di Valheim.

L'appassionato di Skyrim si è servito degli strumenti di costruzione del nuovo survival fenomeno di Steam per plasmare il territorio a immagine e somiglianza del noto villaggio di TES V e, successivamente, edificare le diverse abitazioni che caratterizzano questo insediamento di pescatori.

I lavori su questa reinterpretazione in chiave vichinga di Riverwood sono iniziati all'incirca da una settimana e non sono ancora conclusi: il redditor afferma infatti di voler dedicarsi alla creazione degli interni e di abbellire ulteriormente il villaggio, rifinendo gli esterni che, comunque, comprendono già la celebre postazione del fabbro, la segheria ai margini del fiume e il viale che conduce verso Whiterun.

La versione reimmaginata di Riverwood non è che l'ultimo dei tanti progetti fan made che la community sta portando avanti utilizzando gli strumenti di costruzione del sandbox di Iron Gate e i tool dei modder, con esperimenti a dir poco bizzarri come quello di chi sta dando libero sfogo alla sua creatività realizzando il Millenium Falcon in Valheim.