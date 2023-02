Valheim ha una data su Xbox: il survival vichingo anche su Game Pass

Esattamente come avevano evinto tramite un documento ufficiale di Embracer Group, Valheim, già sbarcato su PC Game Pass a settembre, è in dirittura d'arrivo su Xbox Game Pass anche in versione console.

Sapevamo già dallo scorso anno che il survival game sarebbe arrivato su console Xbox nel corso della primavera, e proprio come promesso il titolo sarà disponibile fra poche settimane. Per la precisione, Valheim sarà disponibile su Xbox Series X|S e One, compreso nel catalogo del Game Pass, a partire dal 14 marzo.

Come svelato all'interno del nuovo trailer mostrato durante l'IGN Fan Fest che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Valheim sarà accessibile su Xbox in versione Game Preview, programma che racchiude i titoli distribuiti in Early Access sulla console Microsoft.

Nel corso del tempo, quello di Iron Gate è diventato un vero e proprio fenomeno nel mondo del gaming, affermandosi rapidamente come uno dei survival di maggior successo sul mercato: Valheim ha infatti raggiunto oltre 10 milioni di copie ad aprile dello scorso anno. Con l'imminente esordio su Xbox, la playerbase del titolo ad ambientazione vichinga sembra destinato solo che ad aumentare.

Darete una possibilità al survival firmato dai ragazzi di Iron Gate Studio? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Valheim.