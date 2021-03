Valheim, disponibile la nuova patch 0.148.6: tanti bilanciamenti e bug fix

A pochi giorni dal superamento dell'impressionante traguardo delle 6 milioni di unità vendute su Steam, Valheim ha ricevuto il nuovo aggiornamento 0.148.6 che ha applicato numerosi bilanciamenti e risolto un bel po' di problemi segnalati dai videogiocatori.

Gli sviluppatori di Iron Gate hanno anzitutto introdotto un importante cambiamento ai falò, che d'ora in avanti subiranno dei danni mentre infliggeranno dei danni. Lo spazio del forziere rinforzato è stato aumentato a 6x4, mentre tutti i bottini lasciati dai boss finalmente galleggeranno sull'acqua. Le creature da 1 e 2 stelle hanno visto un bilanciamento dei loro punti salute, mentre il drop rate del trofeo Deathsquito & Drake è stato incrementato. L'arpione non funzionerà più sui boss, mentre la console in-game è stata disabilitata di default (per attivarla bisogna aggiungere la stringa -console alle opzioni di lancio).

Si segnalano inoltre dei miglioramenti alle asce da battaglia (sarà più facile colpire nemici multipli) e alle reazioni dei nemici ai proiettili. L'entità del respingimento dei giocatori sarà influenzato dai modificatori di velocità del loro equipaggiamento: ad esempio, equipaggiamenti pesanti ridurranno la respinta subita dai nemici.

Questi evidenziati sono solamente alcuni dei numerosi cambiamenti applicati a Valheim. Per scoprire i rimanenti vi invitiamo a consultare il changelog ufficiale della patch 0.148.6. Già che ci siete, potete anche informarvi sulla roadmap di Valheim nel 2021.