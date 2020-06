Valheim e Early Access per Ooblets annunciati al PC Gaming Show

Ha preso il via l'edizione 2020 del PC Gaming Show, interamente dedicata al mondo del gioco su PC, con nuovi annunci e aggiornamenti sulle produzioni già note.

Tra le new entry troviamo Valheim, annunciato con il reveal trailer che potete visionare direttamente in calce a questa news. Avventura che rimanda all'universo norreno, il titolo propone ambientazioni che spaziano da verdi lande rigogliose a cime innevate. Lungo la strada, creature fantastiche camminano accanto agli uomini. Al momento, non sono stati offerti dettagli legati alla data di pubblicazione.

Contestualmente, è stata annunciato l'Early Access di Ooblets, gioco atteso su Xbox One e PC, in esclusiva su Epic Games Store. La fase di accesso anticipato prenderà il via nel corso dell'estate: in calce a questa news potete visionare il nuovo trailer di Ooblets.