Valheim, giocatore omaggia Bloodborne: ricreato il Sogno del Cacciatore

La community di Valheim continua ad arricchire il pacchetto contenustistico del survival game norreno tramite l'aggiunta di mod e contenuti amatoriali sempre più creativi. L'utente Caeus, in particolare, ha deciso di omaggiare Bloodborne, capolavoro di FromSoftware pubblicato nel 2015 su PlayStation 4.

Come potete osservare visionando il filmato che vi abbiamo riprotato in cima alla notizia, l'utente è riuscito a sfruttare gli asset di Valheim per ricreare il Sogno del Cacciatore all'interno del gioco di Iron Gate Studio. Si tratta dell'hub centrale di Bloodborne, dove il giocatore può finalmente sentirsi al sicuro dai pericoli e dalle bestialità di Yharnam ed approfittare di un momento di riposo.

Caeus ha persino riprodotto, seppur in modo comprensibilmente approssimativo, la cutscene con cui veniamo introdotti per la prima volta all'interno di questa location dell'action game di FromSoftware, e non si è neanche dimenticato di includere le criptiche linee di dialogo di Gherman. Il suo modello, così come quello dell'Automa, non corrispondono a quelli originali, ma vengono rimpiazzati con degli oggetti di scena presenti in Valheim. Cosa ne pensate di questo tributo a Bloodborne?

Dopo che la sua popolarità è esplosa nei primi mesi del 2021, Valheim sta continuando a macinare numeri estremamente confortanti per Iron Gate Studio, partiti in 5 a sviluppare il survival game. Embracer Group, che si occupa del publishing, ha confermato il raggiungimento delle 6.8 milioni di copie vendute, e si è detta molto fiduciosa nel futuro del progetto.