Valheim: un giocatore ha realizzato un'impressionante replica di Notre-Dame

Valheim continua a stupire anche grazie alle creazioni dei giocatori. Su Reddit l'utente GlPv ha pubblicato alcune foto della sua replica della Cattedrale di Notre-Dame, impressionante soprattutto per l'enorme fedeltà con la controparte originale prima che venisse distrutta dall'incendio avvenuto nell'aprile del 2019.

Il giocatore di Valheim ha curato tutto in ogni minimo particolare, con ogni dettaglio che corrisponde in maniera precisa alla controparte reale, dai campanili fino alle vetrate. GlPv ha spiegato nel dettaglio come è riuscito a realizzare il suo capolavoro, affermando che, a parte il pavimento di pietra, l'intera struttura è realizzata in legno. "Anzitutto ho realizzato una base ripresa dalla struttura reale, poi ho aggiunto il tetto e i muri. I muri da soli sembravano troppo sottili, così ho aggiunto un po' di profondità con delle travi verticali. Sembra complicato, ma molte delle parti sono collegate tra loro tramite giunture, raramente ho dovuto piazzare qualcosa con precisione", ha spiegato su Reddit, sottolineando come il lavoro ha richiesto circa 10 ore di tempo e dedizione per essere completato. Al momento la Cattedrale è vuota al suo interno, ma GlPv intende arricchirla di dettagli nel prossimo futuro.

Va tuttavia fatto notare che la creazione non è stata fatta in una versione vanilla del titolo firmato Iron Gate Studio, ma attraverso la modalità debug che permette ai giocatori di poter costruire liberamente senza spendere risorse. Ciò però non sminuisce l'incredibile lavoro svolto per dare vita a questa versione digitalizzata di Notre-Dame.

Dal lancio del gioco in early access su Steam a febbraio, Valheim ha raggiunto 5 milioni di giocatori, un risultato notevole considerato il poco tempo impiegato per arrivare a un simile risultato. Il successo ha attirato l'attenzione di altri studi, con Panic Button che si è proposto per il porting Valheim su Switch.