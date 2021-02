Valheim, guida: come duplicare equipaggiamento e risorse

Siete stanchi delle lunghe sessioni di farming in Valheim e avete un bisogno disperato di metalli preziosi o di risorse per la sopravvivenza? Allora potreste fare un piccolo strappo alla regola e sfruttare un semplice sistema grazie al quale è possibile duplicare qualsiasi tipo di oggetto nel survival game targato Iron Gate AB.

Predisposizione degli oggetti da duplicare

Il metodo in questione è davvero semplice e consiste nella duplicazione del personaggio con annesso inventario. Il primo step da seguire è quindi quello di avviare il gioco, selezionare uno dei vichinghi che avete creato, entrare nel vostro mondo e aggiungere allo zaino del personaggio tutte le risorse che volete duplicare. Il sistema permette di ottenere il doppio di qualsiasi tipo di oggetto e quindi non solo le risorse come il ferro, il rame e il legno: questo significa che potreste persino creare un duplicato delle vostre armi e armature più preziose per tenerne una di scorta nello zaino e tirarla fuori nei momenti di emergenza.

Copia dei file

Ora che il personaggio è pronto per la "clonazione", è il momento di accedere ai file di salvataggio che si trovano seguendo il percorso: "Users->NomeProfilo->AppData->LocalLow->IronGate->Valheim->characters". Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare la cartella in questione, vi basterà premere contemporaneamente i tasti Windows + R e, nel campo di testo della piccola finestra che si apre nell'angolo in basso a sinistra, scrivere "appdata" senza virgolette e cliccare su "ok". Una volta entrati nella cartella dedicata ai personaggi, cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del personaggio di cui volete duplicare l'inventario (ad esempio "Vichingo.fch", non la versione OLD) e create una o più copie in base alle vostre esigenze. Prima di chiudere la cartella, rinominate i file copiati per evitare di fare confusione o di eliminare poi per sbaglio la versione originale.

Duplicazione degli oggetti

Ora è giunto il momento più interessante, ovvero quello dell'accumulo. Avviate Valheim e accedete alla schermata di selezione del personaggio: noterete che sono presenti più versioni dello stesso vichingo che avete duplicato. Per moltiplicare gli oggetti non dovete far altro che selezionare uno alla volta tutti i personaggi e svuotare il loro inventario (lasciando stare il primo personaggio) all'interno dei bauli posizionati nel vostro mondo principale. A questo punto non occorre far altro che tornare nella cartella dei salvataggi ed eliminare tutti i personaggi copiati ad eccezione di quello originale.

Questo sistema può essere utilizzato anche per copiare i mondi o effettuare un backup per evitare che bug (vi ricordiamo che il bug divora-mondi è ancora presente e l'ultimo aggiornamento di Valheim ne limita solo la frequenza) o griefer online possano rovinarvi la partita. In questo caso la vostra cartella di riferimento non sarà "Characters" ma "Worlds" e i file da copiare/rinominare saranno due per ciascuna mappa.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una lunga lista di trucchi e consigli utili per migliorare le prestazioni di Valheim su PC. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla guida con i migliori seed per trovare facilmente oro, rame e boss in Valheim.