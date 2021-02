Valheim: guida ai migliori seed per trovare facilmente oro, rame e boss

State giocando a Valheim e avete bisogno di nuovi metodi per accumulare rapidamente risorse preziose o per trovare facilmente i boss? Allora potreste decidere di creare un nuovo mondo utilizzando uno dei seed che consentono di generare mappe in cui oggetti e personaggi sono molto più semplici da reperire.

In Valheim i personaggi non sono legati ad un mondo ed è possibile utilizzare lo stesso vichingo in mappe diverse, così da accumulare risorse e trasferirle poi all'interno della propria mappa principale. Per creare un mondo non dovete far altro che avviare il gioco, selezionare un personaggio e cliccare sul tasto "Nuovo" nella schermata di selezione della mappa: vi apparirà a schermo una finestra nella quale inserire il titolo della mappa e il seed, ovvero una sequenza di numeri e lettere.

Ecco di seguito alcuni dei seed più popolari tra i giocatori:

Mappa per principianti (Seed: wVJCZahxX8)

Questo seed non propone nulla di particolare, ma è perfetto per chi è alle prime armi e vuole iniziare a giocare in una mappa relativamente facile da esplorare. Generando un mondo con questo codice, infatti, si comincia a giocare in un'area dalla quale i vari biomi sono facilmente accessibili e non occorre quindi trascorrere minuti o addirittura ore alla ricerca delle Montagne, della Foresta Nera e della Palude. Anche il secondo boss, The Elder, è molto vicino al punto di spawn iniziale.

Il Mercante di Valheim (Seed: 42069lolxd)

Il secondo seed che vi proponiamo è ideale per chi ha bisogno di entrare in contatto con il mercante di Valheim, un personaggio davvero difficile da individuare e che grazie a questo mondo si può incontrare molto facilmente. Una volta creato la mappa con il codice, potete dare un'occhiata all'immagine in calce alla guida per scoprire la posizione esatta dell'NPC.

Una Palude ricca di dungeon (Seed: SWAMPPLS)

Utilizzando questo seed si può generare una mappa la cui Palude (in inglese Swamp, uno dei vari biomi presenti nel gioco) è ricco di Cripte, l'equivalente dei dungeon. Consultando la mappa che trovate qui sotto potete trovare facilmente tutti i dungeon di quest'area ed esplorare i dintorni per andare a caccia di ferro, una risorsa davvero preziosa in Valheim e grazie alla quale si possono fabbricare armi ed armature molto efficaci. Ovviamente quest'area non è adatta ai principianti e non dovreste addentrarvi nella Palude senza un'armatura di bronzo e delle armi abbastanza forti da contrastare le creature che si aggirano per questi luoghi.

Accesso immediato alla Foresta Nera (Seed: yfNmtqZ5mh)

Se il vostro obiettivo è quello di accedere subito alla Foresta Nera per eliminare i mostri che la popolano come i troll o per accumulare grosse quantità di materiali come il rame, allora potete generare un mondo con questo seed. Avviando una partita in questa mappa vi ritroverete a poter esplorare subito la pericolosa foresta, dal momento che questo bioma si trova nei pressi del punto di spawn iniziale.

Avete già letto la nostra guida su come evocare e sconfiggere il primo boss di Valheim? Sulle nostre pagine potete trovare anche la roadmap di Valheim per il 2021, la quale svela tutti gli aggiornamenti gratuiti e le migliorie in arrivo nei prossimi mesi.