Valheim, verso l'infinito e oltre: il ponte che conduce alla Fine del Mondo

Forte di milioni di volenterosi vichinghi attivi tra le proprie lande, il mondo di Valheim continua a prosperare, tra giocatori dediti a combattimenti ed altri che preferiscono invece cimentarsi con l'esplorazione.

Tra questi ultimi troviamo sicuramente l'utente attivo su Reddit come "ThommyNocker", determinato a scoprire ciò che si cela ai confini più estremi di questo universo norreno. E quale strumento migliore se non un ponte? Armato di ingegno, pazienza e soprattutto un notevole quantitativo di legna, l'appassionato ha iniziato la costruzione di un ponte colossale in grado di condurlo alla Fine del Mondo. Un'operazione che ha condotto in maniera meticolosa, riuscendo infine a raggiungere il suo obiettivo.

Per celebrarne il raggiungimento, il giocatore di Valheim ha condiviso un video che immortala la sua opera sulle pagine del noto forum, attirando rapidamente la curiosità di moltissimi utenti. L'ambientazione percorsa è in effetti alquanto suggestiva, tra onde via via più ampie che conducono infine proprio alla Fine del Mondo, con cascate che precipitano fragorosamente nel vuoto più assoluto. Il giocatore, almeno per il momento, non sembra essere desideroso di scoprire cosa si nasconde sul fondo del precipizio!



Nel frattempo, altri giocatori si cimentano con una Torre Eiffel in scala 1:1 in Valheim e patch volte a introdurre texture in alta risoluzione.