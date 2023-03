Valheim: dopo una lunga attesa, il gioco arriva su Xbox One e Xbox Series X

Nel corso delle ultime settimane, dopo una lunga attesa per gli possessori di una console dell'ecosistema Microsoft, Valheim ha ricevuto una data su Xbox e su Game Pass. Il 14 marzo è finalmente giunto e gli utenti verde crociati hanno ora modo di provare l'attesa avventura ideata dai ragazzi di Iron Gate e pubblicata da Coffee Stain Publishing.

Il titolo dalle tinte action-adventure e contornato dagli stilemi videoludici riconducibili al fantasy, è pronto a far vivere un'inedita esperienza legata alla mitologia norrena ed alla cultura vichinga. Costituito da combattimenti brutali, esplorazioni esotiche e molto altro ancora, Valheim è finalmente pronto per essere scoperto anche dagli utenti che posseggono una Xbox One o le ammiraglie di ultima generazione Xbox Series X/S.

Attualmente, il lavoro di Iron Gate Studios è ancora in Game Preview e sarà accessibile in forma gratuita anche dagli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio gaming Xbox Game Pass. In concomitanza dell'arrivo di Valheim su nuove piattaforme, il cofondatore del team che si è dedicato alla creazione del progetto, Henrik Torngvist, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni.

"Ci sforziamo di rendere tutte le versioni di Valheim il più possibile simili tra loro e non dovrebbero esserci evidenti differenze nel gameplay. Abbiamo aggiunto un ulteriore layout del controller che dovrebbe essere più adatto ai console player". Nel rilasciare tali affermazioni, volte a sottolineare il desiderio di offrire un'esperienza adatta anche ai giocatori Xbox, Torngvist ha spiegato come non vi siano stati intoppi nella realizzazione di questa versione del gioco.

Al momento del day one, Valheim presenterà una modalità qualità a 30 FPS e una prestazioni che punta ai 60 frame per secondo. Tuttavia, in un prossimo futuro non meglio definito, il gioco di Iron Gate Studios si appresterà a ricevere una patch con una modalità Balanced (si parla di una fedeltà visiva più alta a 40 FPS. Dopo l'arrivo del gioco su Steam, è giunto il momento di percorrere la strada per il Valhalla nel "nuovo" survival Valheim.