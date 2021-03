Valheim: quali sono le miglior mod da non perdere assolutamente?

Il fenomeno mediatico e commerciale di Valheim non smette di crescere, con il titolo dello studio Iron Gate che continua a macinare numeri da record su Steam: Valheim ha venduto quota quattro milioni di copie nelle prime tre settimane di vita della versione early access.

L’enorme community di giocatori che popolano i server di Valheim si è subito messa al lavoro per elaborare mod che possano migliorare l’esperienza di gioco, l’aspetto visivo del titolo oppure semplicemente aggiungere oggetti o altri elementi di contorno per arricchire l’esperienza. In questa guida vi proponiamo quindi una serie di mod per Valheim che a nostro avviso potrebbero essere tra le migliori che portare la vostra esperienza di gioco al massimo livello possibile.

Valheim Plus

Equipment And Quick Slots

Improved Building HUD

Craft Build From Containers

Come prima mod per iniziare il nostro elenco ci sentiamo di citare Valheim Plus, che offre una, tra cui il ribilanciamento di dettagli come il limite di peso trasportabile, la difficoltà generale dei nemici, la velocità con cui oggetti, armi e cibo si degradano, l’alternanza del ciclo giorno/notte e tanto altro, passando per una revisione dell’interfaccia utente, che nella sua versione vanilla non è certo una delle più brillanti che si possano trovare sul mercato. Per poter visionare una panoramica generale delle possibilità di questa mod, e capire come scaricarla e installarla per poterla utilizzare vi rimandiamo al video di Valheim Plus Questa mod ha un’influenza estremamente ridotta e all’apparenza potrebbe risultare quasi banale nell’economia del gioco, ma contribuisce a risolvere una delle caratteristiche del gioco che l’utenza ritiene più fastidiosa: la necessità di dover trasportare i pezzi di equipaggiamento facenti parte del proprio set di armatura all’interno dei normali slot dell’inventario del personaggio. Grazie a questa mod, realizzata dall’utente RandyKnapp, otterrete così degliattualmente equipaggiata, liberando così un po’ di spazio all’interno del vostro inventario.Lo stesso autore della mod precedente torna alla carica con questo utilissimo tool che, tramite alcune modifiche all’hud del gioco, vi permette diche vi servono per realizzare le vostre costruzioni, in modo tale da non dover continuare a chiudere e riaprire il menu di costruzione per assicurarvi di non essere rimasti a secco di materiali necessari.Questa mod, anch’essa piuttosto semplice e legata ad un solo aspetto del gioco, si lega molto bene con la precedente, poiché vi permetterà di costruire oggetti ed edifici attingendo automaticamente a tutto il materiale disponibile accumulato non solamente nel vostro inventario, ma anche in tutti ida voi posizioni all’interno di un certo raggio d’azione. Questo vi permetterà di, e aggira egregiamente uno dei limiti della versione base del gioco.