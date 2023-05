Valheim, niente mod a pagamento per i vichinghi: Iron Gate mette in guardia i giocatori

Dopo aver esaudito il sogno dei fan di Valheim aggiungendo due richiestissime modalità, gli studi Iron Gate scrivono una lettera aperta a tutti gli appassionati per metterli in guardia dai rischi che potrebbero correre accedendo ai server di chi utilizza mod a pagamento.

La software house svedese riguadagna le pagine di Steam per dirsi fermamente contrari alle mod a pagamento: "Prima di tutto, anche se non abbiamo alcun supporto ufficiale per le mod, siamo decisamente felici di vedere che le persone si interessino al nostro gioco e creino le proprie mod, ma ciò significa essenzialmente che l'installazione di qualsiasi creazione dei modder viene fatta a proprio rischio".

Gli studi Iron Gate sottolineano inoltre che "non guardiamo con favore alle azioni di chi blocca l'accesso alle mod dietro a un paywall. Riteniamo che addebitare denaro per una mod sia contro lo spirito creativo e aperto del modding stesso, e quindi invitiamo tutti gli sviluppatori di mod a renderle liberamente disponibili a tutti coloro che desiderano giocarci. Agli appassionati che desiderano mostrare il proprio apprezzamento per il lavoro di un modder, consigliamo di sostenerlo con una donazione volontaria, non vogliamo però che il pagamento sia un requisito obbligatorio per accedervi".

Gli sviluppatori svedesi spiegano infine che "a volte l'adesione a un server dedicato può attivare automaticamente il download di una mod e per questo vogliamo evitare ogni genere di fraintendimento. Valheim ha già una funzione specifica, potete servirvene per attivare un popup che avvisi chi entra in un server dedicato che il gioco è in esecuzione con una mod".

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Valheim.