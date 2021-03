Valheim su Nintendo Switch? Panic Button si propone per il porting

Con i record di Valheim su Steam e l'interesse crescente dei giocatori per questo sandbox a tema vichingo, anche il team di Panic Button, tra i più esperti sviluppatori di porting per Switch, guarda con curiosità a questo progetto e chiede di occuparsi di una versione del titolo console ibrida di Nintendo.

Nel corso di un'intervista concessa da Dan Hernberg ai giornalisti di NintendoLife, l'Head of Production di Panic Button ha illustrato gli sforzi profusi dagli autori texani per realizzare il porting Switch di Apex Legends e colto l'occasione per lodare il lavoro svolto dal team di Iron Gate con il sorprendente progetto di Valheim.

Alla domanda esplicita dei suoi intervistatori sul prossimo porting di cui vorrebbe occuparsi, Hernberg ha colto la palla al balzo e spiegato che "non sono così sicuro che la mia sia una scelta azzeccata, ma se me lo chiedi allora ti dico che in questo momento sto giocando un sacco a Valheim e mi piacerebbe proprio portarlo su Switch".

Essendo un titolo realizzato con il motore grafico multipiattaforma Unity, Valheim non dovrebbe rappresentare una sfida particolarmente impegnativa per gli sviluppatori americani, qualora dovesse palesarsi l'opportunità della trasposizione per Nintendo Switch.

Nei mesi scorsi, d'altronde, i vertici di Panic Button hanno discusso delle sfide affrontate per il porting Switch di DOOM Eternal, rimarcando l'esperienza maturata dai suoi programmatori e la facilità di sviluppo sull'ecosistema approntato dalla casa di Kyoto con la sua console ibrida.