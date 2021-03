Valheim: una nuova mod aggiunge centinaia di texture in alta risoluzione

Le doti ludiche di Valheim sono fuori discussione, e ad attestarlo ci pensano gli oltre 6 milioni di giocatori che lo hanno acquistato in meno di due mesi. Il fenomeno di Iron Gate si trova tuttavia ancora in Accesso Anticipato, di conseguenza c'è ancora molto da limare anche sul versante grafico.

Il modder "aC0C0NUT", piuttosto che pazientare nell'attesa degli aggiornamenti degli sviluppatori, ha messo a punto un pacchetto contenente ben 255 texture in alta risoluzione (2K), liberamente scaricabile da NexusMods, punto di riferimento assoluto per quanto concerne le mod. Il Coco's Texture Pack pesa 1,2 GB in totale e interviene su una moltitudine di elementi dello scenario ed oggetti, dall'erba agli alberi, fino ad arrivare a tutti gli equipaggiamenti per il crafting, le spade, gli scudi, le armature , i mantelli e molto altro. Trovate un assaggio delle migliorie sulla pagina linkata poco sopra, dalla quale potete anche effettuare il download, oppure dando un'occhiata alle immagini in calce a questa notizia, che offrono una comparativa tra il prima e il dopo per alcuni elementi della vegetazione. Che ve ne pare?

Il gioco, ricordiamo, può essere acquistato esclusivamente su Steam in Early Access al prezzo di 16,79 euro. Qualche giorno fa Valheim ha ricevuto l'importante patch 0.148.6 che ha introdotto tanti bilanciamenti e bug fix.