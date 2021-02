Valheim: nuovi nemici, customizzazione della nave e altro in arrivo con i prossimi update

I ragazzi di Iron Gate descrivono alcune delle novità che accompagneranno i prossimi update di Valheim, il nuovo survival ad ambientazione vichinga che ha superato le due milioni di copie su Steam dopo soli 13 giorni dalla commercializzazione sullo store PC di Valve.

A fornire tutte le informazioni sui contenuti inediti in arrivo con gli aggiornamenti maggiori di Valheim ci pensa Henrik Tornqvist: il co-fondatore degli studi Iron Gate è intervenuto sulle pagine di PC Gamer per delineare la roadmap di lancio e preannunciare la pubblicazione di tre "Major Update".

Il primo di questo importanti update, definito da Tornqvist Hearth and Home, si concentrerà sul crafting e introdurrà molti elementi modulari con cui costruire la propria abitazione e aggiungere strutture all'insediamento norreno. In questo aggiornamento rientrerà anche l'aggiunta di ricette per preparare il cibo e di nuovi materiali da costruzione, tramite i quali fortificare il proprio insediamento.

Il secondo Major Update si chiamerà Cult of the Wolf e si focalizzerà sul combattimento e l'esplorazione, con l'introduzione di nuove tecniche e, soprattutto, di ulteriori biomi da visitare o in cui stabilirsi. Il terzo e ultimo update citato da Tornqvist, Ships and the Sea, porterà in dote delle personalizzazioni per la propria nave e renderà più interessante il bioma dell'oceano.

In generale, l'esponente di Iron Gate specifica che per ciascun update sono previsti altri interventi come l'aggiunta di nemici minori, boss, creature, oggetti, risorse e altro. In attesa di saperne di più su questi contenuti e sulle tempistiche di pubblicazione previste da Iron Gate, vi rimandiamo al nostro speciale sul fenomeno di Steam Valheim.