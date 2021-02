Valheim: il nuovo update sistema il bug divora-mondi e rende i boss più difficili

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo aggiornamento il Valheim, il nuovo survival game di successo che sta spopolando su Steam. Si tratta ancora una volta di una patch dalle dimensioni incredibilmente ridotte ma in grado di correggere numerosi aspetti del gioco.

Il principale obiettivo dell'update in questione è quello di mettere la parola fine al fastidiosissimo bug "divora-mondi", che eliminava le mappe dei giocatori che chiudevano il titolo con la combinazione Alt + F4. Installando l'ultimo aggiornamento di Valheim è anche possibile affrontare sfide più complesse quando si parla di boss, i quali sono stati ritoccati per rendere questi scontri meno semplici. L'elenco dei bugfix include anche una serie di problematiche minori legate al crafting, al sistema di costruzione degli edifici e al problema della tomba lasciata dai giocatori deceduti. L'ultima versione del gioco implementa anche il supporto alle librerie Vulkan e, nel caso in cui qualcuno volesse provarle, basterà aggiungere la seguente linea di codice all'eseguibile tramite le opzioni di Steam: "-force-Vulkan". Vi suggeriamo di fare un tentativo solo se avete riscontrato problematiche di crash legati ai driver della vostra scheda video.

Sapevate che Valheim ha raggiunto il traguardo delle quattro milioni di copie vendute? Sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Valheim, il nuovo fenomeno su Steam.