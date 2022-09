Valheim su PC Game Pass ha una data: nuovo video dall'evento indie Xbox

Per non essere da meno di Resting Relig e del reveal di Song of Iron 2, anche il team di Iron Gate ha presenziato all'ID@Xbox Fall Showcase per annunciare in video la data di lancio del sandbox vichingo Valheim su PC Game Pass.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori svedesi riassume l'esperienza ludica e contenutistica dell'ormai celebre gemma indie che, sin dalla partenza della fase Early Access nel febbraio del 2021, è riuscita a scalare le classifiche di Steam occupando per mesi le primissime posizioni della Top 10 del negozio digitale di Valve, fino a superare le 10 milioni di copie vendute da Valheim ad aprile 2022.

La versione per PC Game Pass di Valheim, ovviamente, comprenderà tutti gli aggiornamenti, le migliorie e le ottimizzazioni garantite da Iron Gate ai possessori dell'avventura vichinga su Steam. Il lancio su PC Game Pass di Valheim è previsto per il 29 settembre 2022.

Quanto alla versione console, ci sarà da attendere fino ai primi mesi del 2023. Il porting per Xbox One e Series X/S è infatti sviluppato in collaborazione con i team di Fishlabs e Piktiv sotto la supervisione di Coffee Stain Publishing, in modo tale che il titolo possa giovare di tutti gli aggiornamenti e le ottimizzazioni richieste nel comparto grafico, nella fruizione dell'interfaccia e nella gestione dei controlli su console.