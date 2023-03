Valheim su PS4, PS5 e Nintendo Switch? Il commento di Iron Gate Studios

Festeggiato finalmente l'arrivo di Valheim su Xbox One e Xbox Series X|S, il team di Iron Gate Studios commenta il processo di ampliamento delle piattaforme supportate dall'avventura vichinga.

Lo sviluppatore Jonathan Smars, in particolare, ha recentemente preso parte a una interessante intervista. Nel dialogare con il conduttore del podcast Xbox Expansion Pass, l'autore ha commentato la possibilità di vedere in futuro Valheim arrivare su ulteriori hardware.

Per il momento, ha confermato Jonathan Smars, Iron Gate Studios non ha programmi specifici relativi a nuovi porting di Valheim. Gli autori, in particolare, non stanno progettando versioni PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch del survival norreno. "Al momento, - ha dichiarato lo sviluppatore - ci stiamo concentrando solamente sull'ecosistema Xbox, ma non si può mai dire". La porta, dunque, resta aperta, ma per ora da Iron Gate Studios non arrivano dichiarazioni ufficiali che possano confermare il futuro approdo di Valheim sulle console di casa Sony e Nintendo.

Il successo della produzione, che lo scorso aprile contava già oltre 10 milioni di copie vendute, potrebbe in particolare favorire la realizzazione di ulteriori porting. In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che Valheim è ora disponibile su PC Game Pass, senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati al servizio Microsoft.