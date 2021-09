Valheim su PS5 e Xbox Series X/S? Iron Gate ci sta pensando

Valheim è stato uno dei maggiori successi su PC del 2021. Sviluppato da Iron Gate Studio, il survival ispirato alla mitologia norrena ha attirato le attenzioni dei giocatori sparsi in tutto il mondo, scalando velocemente le classifiche dei giochi più venduti su Steam.

Ora che Valheim ha sfiorato le 8 milioni di copie vendute, sembra che per gli sviluppatori i tempi siano maturi per pensare ad eventuali porting della loro opera per sistemi come PlayStation e Xbox. Parlando ai microfoni di GamesRadar il co-fondatore di Iron Gate, Henrik Tornqvist, ha rivelato che il team sta discutendo sulla possibilità di portare Valheim su console. Tornqvist non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli sulla questione, pertanto è ancora prematuro parlare di possibili finestre di lancio e quali piattaforme potrebbero effettivamente ospitare le nuove versioni del gioco. Ma la possibilità di vedere Valheim varcare i confini del PC cominciano ad aumentare alla luce degli importanti risultati commerciali ottenuti finora.

Aspettando quindi conferme sull'arrivo del gioco su PS5, Xbox Series X/S e magari altri sistemi ancora, è arrivata intanto una brutta notizia per gli utenti PC: l'update Heart and Home di Valheim ha eliminato un utile trucco per livellare, che consisteva nel colpire ripetutamente alberi e rocce per aumentare gradualmente l'efficacia della propria arma.