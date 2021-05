Valheim a quota 6.8 milioni di copie: il successo è destinato a durare, secondo Embracer

Esploso agli inizi del 2021, Valheim è riuscito ad affermarsi come uno dei fenomeni più popolari tra i tanti survival presenti su Steam. Sembra che il successo del gioco non sia stato un semplice fuoco di paglia, e che anzi il progetto di Iron Gate Studio abbia tutte le carte in regola per continuare ad avere successo in futuro.

Se a marzo il titolo aveva raggiunto quota 5 milioni di copie, ecco arrivare un aggiornamento da parte di Embracer Group, che nel suo ultimo report finanziario ha specificato che il survival norreno ha raggiunto e superato la soglia delle 6.8 milioni unità vendute digitalmente. Si tratta di un clamoroso successo, di proporzioni per nulla prevedibili da parte del publisher e dei creatori, ed Embracer si dice certa che i numeri di riuscire a vendere ulteriori 1.2 milioni di copie entro giugno, quando si chiuderà l'ultimo quarto del suo anno fiscale.

Tra gli altri numeri condivisi nel report, scopriamo inoltre che sia SnowRunner che Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated sono riusciti a piazzare 2 milioni di unità a testa dai rispettivi lanci, mentre Destroy All Humans ha oltrepassato la soglia del milione di copie. Embracer, in definitiva, sottolinea una crescita delle proprie entrate dell'80% rispetto a quelle del 2020 in questo stesso lasso di tempo, e gran parte del merito viene attribuito proprio al contagioso successo di Valheim. Un risultato davvero notevole se pensiamo che erano soltanto cinque gli sviluppatori che per primi hanno dato vita al progetto.

Oltre a questo, Embracer Group ha dichiarato di volersi espandere ulteriormente in futuro nel mercato videoludico, confermando di star valutando l'acquisizione di 150 compagnie di sviluppo di videogiochi.