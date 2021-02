Valheim, record di giocatori e la creatività si scatena: costruito il Millenium Falcon

Prosegue inarrestabile il successo del survival dalle atmosfere vichinghe creato da un team di soli cinque sviluppatori, ora impegnati in un ambizioso programma di supporto post lancio per Valheim.

Dopo aver tagliato importanti traguardi di vendita, che hanno sorpreso gli stessi autori, il titolo PC continua a fare incetta di giocatori. Dopo che il passaparola e la crescente presenza del gioco su Twitch ha portato a oltre 3 milioni di copie di Valheim vendute in 17 giorni, la produzione ha visto sintonizzarsi sui propri server quasi mezzo milione di giocatori contemporaneamente. Nello specifico, nel corso della giornata di domenica 21 febbraio, ben 498.478 utenti hanno imbracciato ascia e scudo per avventurarsi tra le lande del Decimo Regno della mitologia norrena.



E mentre taluni cercavano il favore di Odino combattendo pericolose creature, altri hanno preferito imbracciare sega e martello per dare forma ad una costruzione decisamente peculiare. Tra questi, troviamo l'appassionato attivo sul forum di Reddit come "Colonel-James-Parker". Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il giocatore ha dato sfogo alla propria creatività, costruendo una versione in legno del Millenium Falcon di Star Wars all'interno di Valheim. Un'opera decisamente ben riuscita, che replica molti dei dettagli dell'iconica astronave di Han Solo: cosa ve ne pare?