Valheim e la Roadmap 2021: lo sviluppo di Hearth and Home entra nel vivo

A conclusione della delicata fase di ottimizzazione del codice di lancio di Valheim, gli autori di Iron Gate pubblicano un nuovo diario di sviluppo su Steam per fornire agli appassionati del sandbox vichingo un aggiornamento sui contenuti in arrivo nell'avventura a mondo aperto.

La software house svedese parte dalla conferma dell'avvenuto raggiungimento delle 6 milioni di copie vendute per il già campione d'incassi Valheim e sottolinea come "la nostra community sta crescendo costantemente ed è più forte che mai, il che è assolutamente fantastico! È vero, è stato un periodo frenetico per noi ma non preoccupatevi, ovviamente stiamo continuando a sviluppare il gioco".

Quanto al futuro e ai piani delineati da Iron Gate con la Roadmap 2021 di Valheim, il team europeo sfrutta l'ultima finestra comunicativa aperta su Steam per dichiarare che "fino ad ora, gran parte della nostra attenzione si è concentrata sui test da effettuare nel gioco e sulla risoluzione dei bug, ma la frenetica fase di lancio è passata e le cose si stanno calmando, quindi possiamo dedicare più tempo allo sviluppo del nostro primo, grande aggiornamento! Abbiamo molte cose interessanti in programma con questo update e, ovviamente, stiamo ascoltando i pareri e i suggerimenti della community. Non vediamo l'ora di mostrarvi quello che stiamo preparando".

Il primo di questo update gratuiti, Hearth and Home, si focalizzerà sul crafting e andrà a irrobustire l'esperienza di gioco con tanti elementi modulari inediti per fortificare la propria abitazione o per aggiungere strutture al proprio insediamento norreno. L'aggiornamento dovrebbe comprendere anche tante ricette per preparare il cibo, nuovi materiali da costruzione e, sul fronte dei contenuti "generali", dei nemici aggiuntivi, oggetti supplementari, risorse inedite da ricercare nelle attività free roaming e ulteriori ottimizzazioni.