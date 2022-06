Valheim: il sandbox vichingo arriva su console Xbox nel 2023 e PC Game Pass in autunno

Nella cornice mediatica dell'Xbox Showcase Extended, gli sviluppatori di Iron Gate confermano l'arrivo di Valheim su PC Game Pass in autunno e del porting per Xbox One e Series X/S all'inizio del 2023.

Realizzata in collaborazione con i team Fishlabs e Piktiv sotto l'egida di Coffee Stain Publishing, la versione console di Valheim dovrebbe comprendere tutti gli aggiornamenti dell'edizione PC e vantare diverse migliorie e ottimizzazioni per il comparto grafico, l'interfaccia e i controlli dell'ormai celebre gemma indie che ha scalato le classifiche di Steam per mesi.

Il team di Iron Gate precisa inoltre che le versioni Xbox di Valheim supporterà il crossplay con le edizioni Microsoft Store e Steam, dando così modo a tutti gli esploratori della dimensione open world di Valheim di accedere alle strutture, alle attività e alle sfide proposte dalla community PC del sandbox vichingo. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Valheim, il fenomeno vichingo di Steam.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sugli oltre 40 giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel corso dei prossimi 12 mesi, con tanto di infografica pubblicata dalla casa di Redmond per offrire tutte le indicazioni agli abbonati al servizio.