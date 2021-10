Valheim, il sandbox vichingo si evolve: primi dettagli sulle Caverne di Mistlands

Dopo essersi premurati di lanciare Valheim Hearth & Home, gli sviluppatori di Iron Gate condividono i primi dettagli sulle Caverne di Mistlands, le nuove aree da esplorare nella prossima, ricca espansione gratuita del loro sandbox vichingo.

Il nuovo diario di sviluppo offre agli autori indipendenti l'opportunità di mostrare le prime immagini delle Mistlands e delle sue Caverne, uno dei tratti caratteristici di questo bioma da visitare nella dimensione norrena di Valheim insieme al proprio alter-ego.

L'implementazione delle Mistlands nei mondi già esistenti sarà accompagnata da diverse novità e sorprese sia dal punto di vista del gameplay che dei contenuti, anche se per il momento i rappresentanti di Iron Gate preferiscono non entrare nei dettagli.

Contestualmente all'ingresso del bioma delle Mistlands, la software house svedese promette di "rendere le montagne un po' più interessanti, specie per chi ama esplorare nuovi posti". Nelle scorse settimane, il team di Iron Gate ha discusso dell'ipotesi di realizzare le versioni console di Valheim su PS5 e Xbox Series X/S e riferito di "star pensando al porting": anche in questo caso, però, gli autori europei hanno preferito non fornire ulteriori chiarimenti.