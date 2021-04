Valheim diventa Skyrim e accoglie potenti magie: disponibile la Skyheim Mod

Forte di un continuo successo del titolo, la community pronta ad avventurarsi nel survival vichingo di Iron Gate continua ad espandersi. E con il crescere del numero di avventurieri, aumentano anche le Mod dedicate alla produzione.

Dopo la Mod per la Realtà Virtuale in Valheim, gli appassionati hanno ora a disposizione anche un ulteriore strumento, pronto ad introdurre nel gioco potenti rune e molteplici incantesimi. Il modder attivo come "makzimus" ha infatti messo a disposizione della community la sua Skyheim Mod. Con quest'ultima, il videogiocatore punta a introdurre nel survival elementi à la The Elder Scrolls V: Skyrim, con i vichinghi pronti a padroneggiare magie sempre più potenti.

Utilizzando la Skyheim Mod, gli eroi di Valheim otterranno degli speciali ingredienti ogni volta che sconfiggeranno un Boss. Grazie a questi ultimi, sarà poi possibile creare o potenziare delle rune con cui apprendere incantesimi di offesa e difesa. Per sfruttare tali magie, il protagonista consumerà mana, anch'esso introdotto dalla Mod e caratterizzato dalla presenza di un sistema di ricarica a tempo. Per osservare la Skyheim Mod di Valheim in azione, potete fare riferimento al video disponibile in apertura a questa news.



Intanto, il mese di marzo ha portato con sé una nuova patch di Valheim, dedicata a bilanciamenti e alla risoluzione di bug.