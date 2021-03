Valheim è un successo: perché tutti ci stanno giocando?

Il 2021 si è aperto con un nuovo grande fenomeno videoludico: Valheim ha raggiunto quota 5 milioni di giocatori su Steam in poco meno di un mese, un successo eclatante per un gioco in Early Access sviluppato inoltre da un team piuttosto piccolo e senza grandi budget alle spalle per la produzione ed il marketing. Ma quali sono i motivi di questo boom?

Valheim costa 16.79 euro su Steam e dunque non può neanche contare sulla "spinta" del Free to Play come accaduto per giochi come Apex Legends o Call of Duty Warzone, solamente per citarne due. Valheim ha toccato picchi di centinaia di migliaia di giocatori connessi in contemporanea performando persino meglio di colossi come Counter Strike Global Offensive, PUBG, GTA Online e DOTA 2, veri e propri capisaldi della piattaforma Valve. Come spesso accade in questi casi è difficile trovare un solo motivo per il successo di un gioco, certamente l'ambientazione vichinga ha influito (dopo il successo di Assassin's Creed Valhalla e della serie TV Vikings, evidentemente il tema coinvolge e appassiona), così come hanno contribuito le sessioni di gameplay su Twitch e i video pubblicati su YouTube, influencer e streamer hanno iniziato a parlare e giocare con Valheim ed il passaparola ha fatto il resto.



Valheim cos'è?

, scopo del gioco è quello di sopravvivere per conquistare un posto nel Valhalla, insieme al proprio gruppo formato da dieci valorosi guerrieri. Esplorazione, crafting e sopravvivenza, questi gli elementi alla base del gameplay di Valheim, oltre ovviamente alla cooperazione, necessaria per salvare il proprio gruppo di vichinghi dall'estinzione.Altro motivo alla base del successo del gioco sono le mod di Valheim , la community ha già dato vita a numerose mod amatoriali tra cui Valheim Plus da scaricare gratis e c'è persino chi sta costruendo il Millennium Falcon in Valheim , un successo che ha stupito persino gli sviluppatori, i quali si trovano ora a dover programmare una roadmap di contenuti ad ampio respiro. Il team sta lavorando per mantenere i numeri raggiunti con tanta fatica, obiettivo non semplice, vedremo nelle prossime settimane se questo ambizioso traguardo verrà confermato.