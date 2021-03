Valheim, tra Tour Eiffel e loot à la Diablo: la community vichinga si scatena

Con Valheim campione d'incassi su Steam, non accenna a diminuire lo straordinario successo di questo survival indipendente approdato in Early Access in esclusiva PC.

L'epopea vichinga ispirata alla mitologia norrena ha radunato sui propri lidi virtuali milioni di giocatori, che hanno dato vita ad una community decisamente attiva e creativa. Nelle ultime settimane, gli utenti più ingegnosi hanno dato forma a costruzioni decisamente notevoli, tra le quali non possiamo non citare la replica della cattedrale di Notre-Dame in Valheim. E la Francia sembra essere particolarmente gettonata dall'orda vichinga del survival, che ha ora plasmato persino una riproduzione in scala 1:1 della Tour Eiffel. Realizzata in circa due settimane di lavoro, con oltre 40.000 componenti, la creazione è firmata dal giocatore attivo su Reddit come "Sasafy". Il risultato finale, visionabile nelle immagini e nel video disponibili in questa news, è notevole, ma ha impiicato l'accettazione di alcune conseguenze, come un calo significativo del frame rate nell'area circostante la costruzione.



All'appello non mancano poi le Mod, con l'utenza che si è cimentata nelle creazioni più diverse. Particolarmente apprezzata dalla community è al momento la Mod "Epic Loot", realizzata dal Modder "Randyknapp". Con l'obiettivo dichiarato di avvicinare il titolo all'esperienza proposta da Diablo, il creatore ha fatto sì che mostri e casse potessero offrire strumenti magici di diverse categorie: Magico, Raro, Epico e Leggendario. Ogni item, una volta equipaggiato, genera effetti su altri strumenti o sul personaggio, offrendo a questi ultimi una varietà di bonus.