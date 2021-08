Valheim: trailer animato con data d'uscita per l'update Hearth and Home

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 in compagnia di Greoff Keighley è stato proposto anche un particolare trailer animato dedicato ad Hearth and Home, la prima grande espansione di Valheim.

Nel corso dell'evento è stato infatti mostrato un breve trailer che non contiene sequenze di gameplay del prossimo contenuto aggiuntivo del popolare survival game ma potrebbe suggerire alcune delle novità in arrivo. Il video animato mostra infatti un vichingo che affronta un lungo e difficile viaggio nel quale si imbatte in enormi draghi e orchi giganti per poi raggiungere la propria casa e celebrare il ritorno con i compagni. Vi ricordiamo che l'espansione intitolata Hearth and Home dovrebbe stravolgere il sistema di recupero di vita e stamina tramite il cibo, ma questa è solo una delle novità previste dal team di sviluppo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'espansione, la quale potrà essere scaricata in maniera gratuita da tutti i possessori del gioco in versione Steam, sappiate che l'uscita del DLC è fissata al prossimo 16 settembre 2021.

Sapevate che a pochi mesi dall'uscita su Steam, Valheim ha quasi raggiunto le 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo?