Valheim travolge Iron Gate, il team sconvolto dal successo: sono solo 5 sviluppatori

Al momento, Valheim conta oltre 3 milioni di copie vendute: un risultato strabiliante, che diventa incredibile se si considera che è stato raggiunto in un arco temporale di soltanto 17 giorni.

Il survival cooperativo ambientato sul Decimo Regno della mitologia norrena è attualmente disponibile su Steam in Early Access, con il team impegnato nel plasmare un ricco programma di crescita ed espansione del gioco. Nonostante un certo ottimismo, la software house non si aspettava certamente un successo di queste proporzioni, circostanza confermata di recente da Henrik Törnqvist, CEO di Iron Gate. "Avevamo la sensazione che avrebbe venduto abbastanza bene, - racconta il dirigente della software house - quanto di sufficiente per sostenere il team, qualcosa del genere. Ma che vendesse un milione di copie, e ora due milioni di copie, è qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare".



Del resto, la squadra di professionisti che ha dato forma alla hit del gaming PC è costituita di soli cinque sviluppatori! Per ampliare il gioco e mettere in atto i piani legati al supporto post lancio di Valheim, Iron Gate conferma di aver avviato un processo di espansione, che includerà l'assunzione di ulteriori talenti. "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno acquistato il gioco. - ha dichiarato il CEO - Davvero è allucinante. E assolutamente fantastico".