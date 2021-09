Valheim: l'update Heart and Home elimina un utile trucco per livellare

Brutte notizie per coloro che utilizzavano un utilissimo trucco in Valheim per far aumentare più velocemente di livello le proprie armi: con il recente update Heart and Home non è più possibile livellare colpendo ripetutamente alberi e rocce, come diversi giocatori facevano in precedenza per velocizzare tale processo.

La particolarità risiede nel fatto che lo sviluppatore Iron Gate non ha segnalato questo cambiamento nelle patch notes ufficiali: a scoprirlo è stata la community di Reddit, dove un utente ha postato una testimonianza video che mostra come non sia più possibile ottenere alcun beneficio dai ripetuti colpi inflitti all'ambiente circostante. Da adesso, quindi, il solo modo per far salire di livello il nostro poderoso spadone è di combattere a testa alta contro i nemici che popolano gli scenari di Valheim, uscendo trionfanti da ogni scontro.

Questo stravolgimento ha ovviamente creato dibattito, tra chi ritiene che sia possibile potenziare l'equipaggiamento anche senza necessariamente ricorrere a scorciatoie, e chi invece sostiene che in questo modo le sfide offerte dal gioco possano rivelarsi troppo ostiche. Cosa ne pensate della mossa compiuta dagli autori?

Nel frattempo, se non lo avete visto, eccovi il trailer animato dell'update Heart and Home di Valheim, disponibile dallo scorso 16 settembre 2021. Ad agosto 2021 Valheim ha sfiorato le 8 milioni di copie vendute, continuando quindi a rivelarsi un grande successo.