Valheim potrebbe uscire su PS5, Xbox Series X/S o Switch in futuro?

In pochi giorni Valheim ha venduto due milioni di copie su Steam diventando il gioco più popolare degli ultimi tempi sulla piattaforma Valve e sono in molti a chiedersi se prima o poi il progetto arriverà anche su console.

La pagina delle FAQ sul sito di Valheim (aggiornata il 18 gennaio) risponde chiaramente a questa domanda affermando che "al momento non ci sono piani per portare il gioco su altre piattaforme" tuttavia incalzato da GameSpot USA il team di sviluppo non ha chiuso definitivamente la porta all'arrivo del gioco su console, allo stato attuale semplicemente la priorità massima è data alla versione PC, per la quale sono previsti nuovi contenuti e aggiornamenti tecnici a cadenza regolare per almeno tutto l'anno.

Se Valheim dovesse raggiungere le console nel prossimo futuro questo non accadrà in ogni caso prima del 2022, inoltre bisogna considerare l'ostacolo dell'Early Access con il gioco che potrebbe essere lanciato in Accesso Anticipato in anteprima su Xbox Series X e solo in seguito su PS5 e Nintendo Switch con la versione definitiva 1.0, dal momento che PlayStation Store e Nintendo eShop non permettono la pubblicazione di videogiochi non completi.

E voi cosa ne dite? Valheim potrebbe davvero debuttare su console o il progetto resterà ancorato alla sola piattaforma PC?