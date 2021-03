Valheim diventa Valheim Plus con una Mod: opzioni e modifiche libere per il survival

Al momento, Valheim conta oltre 4 milioni di giocatori, una community gigantesca per un progetto indipendente disponibile esclusivamente su PC tramite Early Access.

Il piccolo team di sviluppo si è più volte dichiarato sconvolto dal successo riscosso dal titolo ed è attualmente impegnato in un serrato piano di supporto post lancio. La road map degli aggiornamenti di Valheim per il 2021 include infatti moltissimi obiettivi, tra i quali possiamo ad esempio citare l'introduzione di nuovi nemici e opzioni di personalizzazione per le imbarcazioni. Ad arricchire l'apprezzato survival vichingo, tuttavia, non ci stanno pensando esclusivamente gli sviluppatori di Iron Gate: anche la community sta infatti offrendo il proprio contributo.

Nello specifico, sono moltissime le Mod dedicate a Valheim che stanno prendendo piede: tra le più interessanti possiamo citare Valheim Plus. Presentata dal suo autore tramite il filmato disponibile in apertura alla news, questa Mod consente di modificare e personalizzare moltissimi aspetti del titolo. Si spazia ad esempio dal limite di peso trasportabile del proprio personaggio ai tempi di deperibilità del cibo, passando per i ritmi di produzione di diverse risorse utili, lo scorrere del ciclo che regola l'alternarsi giorno/notte, il livello di difficoltà, gestione della telecamera, visualizzazione della mappa e persino struttura dell'interfaccia utente e gestione dei server.