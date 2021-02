Valheim, i vichinghi senza freni: 3 milioni di copie vendute in 17 giorni

Di tanto in tanto, il mondo videoludico viene scosso da un vero e proprio fenomeno: l'inizio di quest'anno è stato segnato indelebilmente da Valheim, un survival game in Accesso Anticipato che su Steam sta riscuotendo un successo incredibile.

Forte di una formula di gioco riuscita e ben calibrata, Valheim sta attirando a sé un numero di videogiocatori sempre più grandi. Appena quattro giorni fa gli sviluppatori festeggiavano il raggiungimento di 2 milioni di copie vendute, ma quest'oggi hanno già dovuto rivedere i numeri al rialzo, dato che Valheim ha appena sfondato quota 3 milioni di copie piazzate, un risultato conseguito in appena 17 giorni di commercializzazione. Alle stelle anche il livello di partecipazione dei videogiocatori, visto che il titolo è vicino a raggiungere il picco dei 400 mila utenti connessi in contemporanea.

Valheim, ricordiamo, si trova attualmente in Accesso Anticipato su Steam, dove può essere acquistato al prezzo contenuto di 16,79 euro. Si tratta di un gioco di sopravvivenza ed esplorazione ambientato in un mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga. In altra sede, ci siamo interrogati sui motivi del successo di Valheim.