Valheim, vichinghi in VR: arriva la Mod per la Realtà Virtuale

L'orda di vichinghi dedita all'esplorazione di Valheim non accenna a diminuire, anzi: sempre nuovi adepti si uniscono alle avventure del fenomeno survival per PC.

Legato a doppio filo alla mitologia norrena, l'indie disponibile su Steam in Accesso Anticipato è in effetti ormai un vero e proprio campione d'incassi e di pubblico. Con la roadmap 2021 di Valheim in pieno sviluppo, il team di Iron Gate è pronto ad introdurre nel gioco ancora più funzionalità e dettagli. In questa operazione, tuttavia, la software house non è del tutto sola: sono infatti moltissimi gli appassionati di Mod attualmente al lavoro sul gioco.

Tra Mod di Valheim che introducono il rampino ed altre che migliorano la qualità delle texture, vi è solo l'imbarazzo della scelta. Al catalogo si è peraltro ora aggiunta anche una produzione ulteriore, firmata dal Modder Brandon Mousseau. Quest'ultimo ha infatti realizzato una Mod interamente dedicata alla VR, che consente di esplorare il mondo vichingo in Realtà Virtuale. Attualmente, la Mod si trova ancora in fase di Beta, ma sembra essere già in grado di regalare diverse soddisfazioni. Potete vederla in azione grazie al video disponibile in apertura a questa news: che cosa ve ne pare di questa nuova prospettiva sulla mitologia norrena?