Valheim e Xbox, il gioco è un'esclusiva Microsoft? Sì, ma per poco tempo

La notizia degli ultimi giorni relativa al panorama delle produzioni in arrivo su Game Pass è quella dello sbarco di Valheim su Xbox One e Xbox Series X, dopo una lunga attesa che si è fatta sentire. Al momento non si sa nulla sulla sua uscita anche sulle piattaforme della concorrenza di Xbox, vista la possibile esclusività della IP.

Mentre il commento di Iron Gate Studios sull'uscita di Valheim su PS4, PS5 e Nintendo Switch non si è fatto attendere, dal mondo Xbox arrivano dei dettagli sulla permanenza del prodotto sull'ecosistema Microsoft per un periodo di tempo limitato. Il tutto emerge da un'email inviata agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento al noto servizio offerto dalla casa di Redmond.

Infatti, stando a quanto è possibile evincere da ciò che è stato ricevuto tramite posta elettronica dagli abbonati a Xbox Game Pass, Valheim potrebbe essere un'esclusiva per sei mesi di tempo. Ciò significa, in altre parole, che potrebbe non esservi alcun avvistamento all'orizzonte delle versioni PS4, PS5 e Nintendo Switch fino agli ultimi mesi del 2023.

Nel corpo dell'email si fa riferimento all'estensione dell'esclusività della versione Xbox per sei mesi ma, nonostante questo, attendiamo ulteriori conferme dai ragazzi di Iron Gate Studios per saperne di più. Tuttavia, dalle ultime dichiarazioni di Jonathan Smars sappiamo che il team è attualmente alle prese con la sola versione uscita sull'ecosistema Xbox, il che potrebbe confermare quanto dichiarato nell'email inviata agli abbonati a Xbox Game Pass.