Valiant Hearts Coming Home classificato per console, non sarà più esclusiva Netflix?

A poco più di un anno dalla pubblicazione sul servizio gaming di Netflix, sembra che Valiant Hearts Coming Home si stia preparando a sbarcare su console. A suggerirlo è una classificazione avvistata da Video Games Chronicles che fa riferimento alle edizioni PlayStation, Xbox e Switch del gioco di stampo narrativo.

Il gioco di avventura/puzzle a scorrimento laterale rimane ad oggi disponibile solo su dispositivi mobile e richiede un abbonamento a Netflix. Tuttavia, secondo la rating board brasiliana, le cose sono destinate presto a cambiare. Come parte di un accordo di esclusiva per tre giochi stretto da Netflix e Ubisoft, Valiant Hearts: Coming Home è stato pubblicato a inizio 2023, quasi dieci anni dopo il predecessore Valiant Hearts: The Great War, molto apprezzato tanto dall'utenza quanto dalla critica,

The Great War, in particolare, ha ricevuto apprezzamenti per i temi trattati, lo stile artistico, l'accompagnamento musicale e per aver consentito ai giocatori di venire a conoscenza di maggiori informazioni sulla storia della Prima Guerra Mondiale. Coming Home è ambientato dopo gli eventi della Grande Guerra, con una narrazione che segue "quattro storie intrecciate di amicizia, sopravvivenza e sacrificio in mezzo ai disordini e alla tragedia della guerra".

Ubisoft Montpellier, lo studio che si occupa della serie di Valiant Hearts, ha recentemente pubblicato un altro titolo che ha ricevuto parecchi elogi, ovvero Prince of Persia: The Lost Crown. Il team offre anche il suo supporto nello sviluppo di Beyond Good & Evil 2, di cui però si sono perse le tracce da molto tempo.