Valiant Hearts Coming Home esce tra poche ore: il gioco è legato a Netflix

Se siete soliti seguire il mondo dei videogiochi quantomeno da qualche anno, vi ricorderete sicuramente della nostra recensione di Valiant Hearts The Great War, uscita nel lontano 2014. Ebbene, ora è arrivato il momento del sequel diretto del titolo di Ubisoft, dato che mancano poche ore al lancio di Valiant Hearts Coming Home.

La conferma è arrivata mediante il profilo Twitter ufficiale di Ubisoft: la data di uscita della produzione è fissata al 31 gennaio 2023 tramite Netflix Games. Nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, come già confermato in passato, si tratterà di un'esclusiva legata al popolare servizio di streaming, dunque si fa riferimento a un titolo mobile.

D'altronde, il mondo dei dispositivi mobili sta "vivendo" un momento non di poco conto, grazie anche ad abbonamenti come quello relativo a Netflix. Per intenderci, gli abbonati al servizio di streaming possono già da tempo accedere a un catalogo di giochi per smartphone, a cui a breve si aggiungerà Valiant Hearts Coming Home.

La produzione si era già vista rapidamente ai The Game Awards 2022, ma adesso è ormai giunta l'ora di vedere il risultato della collaborazione tra Ubisoft e Netflix. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sequel diretto del titolo del 2014, da cui questo nuovo capitolo riprenderà alcune dinamiche.

Abbiamo già approfondito su queste pagine alcuni giochi per Android e iOS da provare se avete Netflix, ma in linea generale potreste voler tenere d'occhio il catalogo in continuo aggiornamento, dato che col passare del tempo si stanno aggiungendo anche produzioni che possono risultare intriganti per chi è solito giocare da PC e console. Ad esempio, di recente è sbarcato su Netflix TMNT Shredder's Revenge.