Valiant Hearts Coming Home non è più esclusiva Netflix, disponibile oggi su PC e console

Ubisoft ha finalmente reso disponibile per il download Valiant Hearts Coming Home su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A sorpresa il gioco è scaricabile da oggi sulle piattaforme citate, dopo essere stato lanciato lo scorso anno in esclusiva su App Store e Google Play per gli abbonati Netflix.

Da oggi invece, giovedì 7 marzo, il gioco è regolarmente in vendita anche su PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo. Oltre al gioco singolo è disponibile anche un bundle che include Valiant Hearts The Great War e Valiant Hearts Coming Home.

Questa la sinossi ufficiale: "Diventa un eroe dimenticato. Risolvi enigmi, vola sul caos e cura i feriti in questo sequel del gioco d'avventura ispirato alla Prima guerra mondiale. Mentre il conflitto imperversa, due fratelli si battono per sopravvivere nelle trincee e potersi ritrovare. La loro esistenza incrocerà quella di nuovi eroi che come loro hanno la voglia di riunirsi e superare gli orrori del fronte occidentale."

Coming Home prosegue dunque la storia narrata in Valiant Hearts The Great War, gioco di avventura premiato ai BAFTA Awards. Un titolo che racconta le storie ordinarie di persone straordinarie in un momento difficile come la Prima Guerra Mondiale, uno dei conflitti più duri della storia dell'umanità. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Valiant Hearts Coming Home.