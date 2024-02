Valiant Hearts Coming Home: l'uscita è prevista tra pochissimo su console e PC

L'anno scorso è iniziato bene con l'uscita di Valiant Hearts Coming Home su Netflix. L'avventura a scorrimento laterale ha riscosso molto successo tra i fan di Valiant Hearts The Great War in possesso di un abbonamento alla nota piattaforma di streaming cinematografico. Ora si avvicina però il momento di giocare il titolo sulle altre piattaforme.

A poco più di un anno dalla sua pubblicazione, infatti, sappiamo che Valiant Hearts Coming Home è stato classificato su console e non sarà più un'esclusiva Netflix. L'esperienza videoludica messa a punto da Ubisoft è quindi pronta a giungere sulle restanti piattaforme che caratterizzano il mercato, come confermato di recente da un calendario delle prossime uscite della nota software house. Valiant Hearts Coming Home è previsto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon Luna e Nintendo Switch. Tutte le piattaforme accoglieranno il prodotto soltanto in formato digitale, e ciò potrebbe avvenire molto presto.

Infatti, dal calendario di cui sopra sappiamo anche che Valiant Hearts Coming Home è previsto su tutte le piattaforme entro la fine di marzo. Ciò significa che sarà necessario attendere poco meno di due mesi per poter vedere l'ufficializzazione di questa attesissima release, la quale farà arte di una line-up davvero interessante per Ubisoft. Valiant Hearts è soltanto la punta dell'iceberg dell'inizio 2024 di Ubisoft, il quale potrebbe avere in serbo per i giocatori non poche sorprese. Cosa ne pensate della possibile uscita imminente di Valiant Hearts Coming Home? Credete che verrà effettivamente pubblicato entro la fine del mese entrante?