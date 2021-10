Valkyrae nella bufera per una linea di prodotti per la cura della pelle dei gamer

La streamer Rachell "Valkyrae" Hofstetter ha annunciato una collaborazione con RFLCT per la commercializzazione di una linea di prodotti dedicata alla cura della pelle dei videogiocatori. A quanto pare, questi detergenti, creme e gel dovrebbero proteggere dalle luci blu prodotte dai monitor, ai quali i giocatori sono esposti per lunghi periodi.

L'annuncio ha tuttavia generato un putiferio: la streamer è stata attaccata da tutti i fronti, poiché accusata di pubblicizzare una linea di prodotti inutili, dal momento che diversi studi hanno dimostrato che l'impatto della luce blu sulla pelle e sugli occhi sarebbe insignificante.

Il dottor Ludger Kolbe, Chief Scientist Photobiology presso il team di ricerca The Beiersdorf, ha effettuato uno studio secondo il quale "il quantitativo di luce blu artificiale emessa durante l'uso convenzionale dei dispositivi elettronici è ben lontano dal poter causare degli effetti dannosi alla pelle" e "in confronto alle emissioni di luce blu naturale da parte del Sole, la luce blu artificiale è irrilevabile".

Valkyrae ha inizialmente affermato di essere stata coinvolta nell'intero processo, dall'ideazione del prodotto al testing, ma i ripetuti attacchi l'hanno indotta a cancellare alcuni tweet e a sparire per qualche giorno, nel tentativo di riorganizzare le idee e ottenere delle spiegazioni dal produttore, RFLCT. È opinione di alcuni che la stessa Valkyrae sia stata truffata da RFLCT: lei stessa è rimasta incredibilmente confusa quando ha notato che sul sito di RFLCT erano assenti i link agli studi che dovrebbero invece dimostrare l'effettiva esistenza di danni agli occhi e alla pelle prodotti dalla luce blu artificiale.

Quando ieri 23 ottobre è tornata a parlare, ha spiegato di aver visto con i suoi occhi i test, che sarebbero stati condotti nell'arco di sei mesi, rimanendo molto stupita. Valkyrae era davvero emozionata per il lancio dei prodotti e non si aspettava tutto questo putiferio. Quando le hanno detto che gli studi non potevano essere pubblicati, ci ha creduto: "Ero confusa. Ho scoperto che gli studi non potevano essere pubblicati. In quei frangenti sono stata molto ingenua". RFLCT le ha spiegato di non voler pubblicare il materiale scientifico per non rischiare un furto da parte della concorrenza.

Fatto sta, che gli studi che dovrebbero dimostrare i danni prodotti dalla luce blu artificiale sono indisponibili, a differenza di quelli che invece provano la sua sicurezza. Valkyrae, dal canto suo, sta passando un momentaccio dal quale vorrebbe scappare via: "Ho un contratto vincolato. Credo nel prodotto ma allo stesso tempo vorrei non farne parte poiché le ricerche non possono essere rese pubbliche. Questa è la parte difficile. Onestamente non vorrei continuare ma non so se ho davvero una scelta".