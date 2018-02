Valkyria Chronicles 4: demo in arrivo nel PlayStation Store giapponese il 26 febbraio

Nel corso di un evento svoltosi a Tokyo,ha annunciato che lunedì 26 febbraio verrà pubblicata una demo di Valkyria Chronicles 4 all'interno delgiapponese.

L'informazione è stata riferita da un utente che era presente all'evento. La versione dimostrativa includerà una missione creata appositamente, i primi due capitoli del gioco e permetterà ai giocatori di trasferire i progressi nel titolo finale. Nel momento in cui vi scriviamo, non sappiamo se l'iniziativa verrà riproposta anche sul mercato occidentale. Se avete un account giapponese, in ogni caso, potrete procedere tranquillamente al download.

Valkyria Chronicles 4 uscirà in Giappone su PlayStation 4 il 21 marzo 2018, mentre su Nintendo Switch arriverà durante l'estate. L'approdo in Occidente è previsto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2018, in una data ancora non specificata.

Nella giornata di ieri la casa giapponese ha pubblicato un trailer interamente dedicato ai membri dell'Esercito della Federazione (Federation Army), mentre grazie a un aggiornamento del sito ufficiale abbiamo scoperto nuovi dettagli sui protagonisti e sulla mappa di gioco.