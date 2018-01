Dalarrivano trenta minuti di gameplay OffScreen di Valkyria Chronicles 4 , il nuovo episodio della serieannunciato alla fine dello scorso anno e in uscita a marzo in Giappone.

Il filmato permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai personaggi e alle principali meccaniche del quarto capitolo della saga Valkyria Chronicles.

Valkyria Chronicles 4 sarò disponibile in Giappone dal 21 marzo in Giappone su PlayStation 4 e durante l'estate su Switch, il lancio Occidentale è previsto nel corso del 2018 su PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.