Valkyria Chronicles 4 annuciato per PS4, Xbox One e Switch, primo trailer

Il misterioso "" protagonista di una serie di teaser pubblicati la scorsa settimana si è rivelato essere il tanto atteso, attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il lancio del gioco è previsto per il 21 marzo 2018 in Giappone su PS4 e durante l'estate su Switch. In Europa e Nord America Valkyria Chronicles 4 uscirà il prossimo anno su Xbox One, PlayStation 4 e Switch, la finestra di lancio per l'Occidente non è stata ancora rivelata.

Insieme all'annuncio, SEGA ha pubblicato un trailer esteso accompagnato dal brano Light Up My Life, scritto da Mai Kuraki, composto da Shilo e arrangiato da Shuho Mitani. Maggiori dettagli sul gioco verranno svelati sul prossimo numero di Famitsu (nelle edicole giapponesi dal 22 novembre). Infine, il publihser ha già confermato che le prime copie del gioco includeranno la missione aggiuntiva Preemptive Special Tactics, inoltre è stata annunciata la Limited Edition denominata 10th Anniversary Memorial Pack che include il gioco completo, il DLC Joint Operation With Squad 7, un CD con la colonna sonora tratta dai precedenti capitoli della serie e un Artbook a colori di 72 pagine.