Valkyria Chronicles 4: annunciato un modello speciale di PS4 per il Giappone

ha annunciato un modello speciale di PlayStation 4 Slim dedicato a, nuovo episodio dell'omonima serie

Questa Limited Edition presenta una console di colore nero (Jet Black) personalizzata con una serigrafia dedicata al gioco. Sony offre la possibilità di optare per il modello da 500 GB (33.480 ten) e 1 Terabyte (38.480 yen), la PS4 dedicata a Valkyria Chronicles 4 sarà disponibile in Giappone dal 21 marzo.

Oltre alla console, nella scatola trovano spazio anche un DualShock 4 in colorazione Jet Black e un tema per scaricare un tema per la HOME, il tutto racchiuso in una confezione premium con artwork esclusivo. Valkyria Chronicles 4 uscirà in Giappone il 21 marzo su PlayStation 4 e durante l'estate su Switch, in lancio in Occidente è previsto per il 2018 sulle piattaforme citate e su Xbox One.